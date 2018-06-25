سالفيني من طرابلس: سنتعاون على جميع الجبهات بدءًا من ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 10:26 صباحا
وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور خلال مباحثات مع وزير الداخلية الإيطالي. (الحساب الرسمي للسفير الإيطالي)

تعهد وزير الداخلية الإيطالي مايتو سالفيني بالتعاون مع السلطات الليبية في جميع الملفات من بينها الهجرة غير الشرعية، وذلك في أول تصريح للمسؤول الإيطالي عقب وصوله طرابلس في زيارة رسمية.

وأجرى وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور مباحثات مع سالفيني عقب وصوله العاصمة طرابلس في وفت سابق اليوم، وفق مصادر دبلوماسية إيطالية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إنه التقى عاشور في العاصمة طرابلس، مضيفا في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عقب لقاء عاشور: «سيكون التزامي الأقصى حول تعزيز الصداقة بين بلدينا، والتعاون على جميع الجبهات، بدءًا من ملف الهجرة السرية».

ونقل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني عن الوزير الإيطالي قوله «لا أحد مهتم باستقرار وتنمية ليبيا أكثر من إيطاليا »، وفق الحساب الرسمي للسفير الإيطالي على موقع «تويتر».

كان وزير الداخلية الإيطالي وصل إلى مطار معيتيقة في وقت سابق اليوم، وكان في استقباله السفر بيروني.
 

وزير الداخلية المفوض يصافح نظيره الإيطالي. (الحساب الرسمي للسفير الإيطالي)
جانب من لقاء وزير الداخلية المفوض مع نظيره الإيطالي. (الحساب الرسمي للسفير الإيطالي)
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