خلال لقاء مع السراج.. سالفيني يتعهد بدور إيطالي في تعزيز المصالحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:53 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج متحدثا إلى ماتيو سالفيني بحضور السفير الإيطالي (الحساب الرسمي للسفير الإيطالي)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين، مباحثات مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

ونقل بيروني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، عن وزير الداخلية تأكيده «عزم إيطاليا لعب دور رائد في الساحة السياسية لتعزيز المصالحة والاستقرار في ليبيا».

وأضاف إن «إيطاليا تستطيع فعل ذلك بفضل خبرتها، ووجودها في البلاد بسفارة تابعة لها، وبقائها على المسافة نفسها مع كل الأطراف».

كان وزير الداخلية المفوض، عبدالسلام عاشور، أجرى مباحثات مع سالفيني عقب وصوله العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، وفق مصادر دبلوماسية إيطالية.

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