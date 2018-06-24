مديرية أمن سبها تناقش مع البلدية تشكيل غرف أمنية مصغرة بالأحياء والمحلات

عُقد بمقر مديرية أمن سبها اليوم الأحد، اجتماع موسع ضمّ عميد المجلس البلدي حامد رافع الخيالي ومدير الأمن العميد الساعدي امحمد وعددًا من ضباط الشرطة التابعين للمديرية والحكماء، لمناقشة كيفية تشكيل غرف أمنية مصغرة بالأحياء والمحليات.

وقال مدير أمن سبها العميد الساعدي امحمد لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش كيفية تشكيل غرف أمنية مصغرة فى الأحياء والمحليات بالمدينة تحت إشراف مديرية أمن سبها والقوة المساندة من شباب الأحياء والمناطق كل حسب منطقته، ضمن خطة تهدف لتأمين المدينة تنطلق من الأحياء وتمتد إلى الشوراع الرئيسية.

وأضاف عميد بلدية سبها حامد الخيالي لـ«بوابة الوسط» أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على عدة نقاط هامة لفرض الأمن من خلال إنشاء نقاط تفتيش أمنية بعدة شوارع بالمدينة منها شارع امحمد المقريف والشارع الواسع وشارع جمال عبدالناصر تعمل على مدار 24 ساعة إلى جانب غرف أمنية بالمحليات لتأمين الأحياء وفرض الأمن بها.

ونبه الخيالي إلى أنه سيجري استهداف السيارات المعتمة ومداهمة المحال التجارية التي تقوم ببيع وتعتيم زجاج السيارات ومصادرة مواد ولوازم التعتيم منها، منبهًا أصحابها ومحال بيع الخردة بأنه سيتم استهدافها لأنها من أسباب تفشي السرقة فى سبها.

يشار إلى أن مدينة سبها تعاني من انفلات أمني كبير وارتفاع في معدلات انتشار الجريمة بمختلف أنواعها من سرقة وقتل وخطف وحرابة وسطو مسلح والاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين.