اليوم 3 مباريات مؤجلة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع ثلاث مباريات مؤجلة من الأسبوعين الثاني والثالث لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يلتقي الأخضر (6 نقاط من ثلاث مباريات) على ملعب شيخ الشهداء مع شباب الجبل (3 نقاط من ثلاث مباريات)، في مباراة يراقبها محمد الجلالي، وذلك حسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحتها على فيسبوك.

الأهلي طرابلس يواجه الاتحاد

وعلى ملعب شهداء بنينا ببنغازي، يلتقي الجاران النصر والتحدي ويراقب المباراة جمال الهواري، يدخل النصر المواجهة بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بينما يملك التحدي نقطة واحدة من ثلاث مباريات. ويواجه الأهلي طرابلس (ثلاث نقاط من مبارتين) نظيره الاتحاد المصراتي (نقطة واحدة من ثلاث مباريات)، وبمراقبة محمد بشير.

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يذكر أن لجنة المسابقات نبهت في وقت سابق على أطقم التحكيم والمراقبين بضرورة التقيد بمواعيد انطلاق المباريات، والتواجد بالملاعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة، والالتزام بتسليم التقارير بعد 24 ساعة من انتهاء المباريات كحد أقصى.