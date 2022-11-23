Atwasat

المسابقات تعتمد نتيجة مؤجلة لـدارنس والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 06:22 مساء
المسابقات تعتمد نتيجة مؤجلة لـدارنس والنصر في «دورينا»
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم.(الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتماد نتيجة المباراة المؤجلة في المجموعة الأولى من الأسبوع الثاني من «دورينا»، بتعادل فريقي دارنس والنصر بهدف لكل فريق.

وقبلت اللجنة مضمون الشكوى شكلًا، لكنها رفضتها موضوعًا، حيث قررت اعتماد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق وإخطار الناديين بالقرار.

كما اعتمدت لجنة المسابقات أيضًا، الإنذارات التي تلقاها اللاعبون خلال المباراة، والتي وردت في تقرير حكم ومراقب المباراة، بواقع خمسة إنذارات موزعة بين ثلاث بطاقات صفراء للاعبي فريق النصر، واثنين لاعبي فريق دارنس.

-الخميس ثلاث مواجهات مؤجلة من الدوري الليبي
-48 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» (صور)

وتقدم فريق دارنس بشكوى للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بخصوص مباراته أمام النصر، حيث رأى النادي تعرضه لظلم تحكيمي في المباراة.

نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)
نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)
نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)
نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الليبية
فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الليبية
الأهليان في مباراة التتويج بسوبر السلة الجمعة.. وتحديد نظام الدوري للموسم الجديد
الأهليان في مباراة التتويج بسوبر السلة الجمعة.. وتحديد نظام ...
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس...
المسابقات تعلن موعد مباراة الكأس بين المدينة والخمس.. والقرعة تفض الخلاف بين الأهلي بنغازي والأخضر
المسابقات تعلن موعد مباراة الكأس بين المدينة والخمس.. ......
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
المزيد
«النصر» يقتنص ثلاث نقاط في مباراته المؤجلة مع «التحدي»
«النصر» يقتنص ثلاث نقاط في مباراته المؤجلة مع «التحدي»...
دورة للتحكيم وأساسيات رياضة القدرة والتحمل
دورة للتحكيم وأساسيات رياضة القدرة والتحمل...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)...
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط