المسابقات تعتمد نتيجة مؤجلة لـدارنس والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتماد نتيجة المباراة المؤجلة في المجموعة الأولى من الأسبوع الثاني من «دورينا»، بتعادل فريقي دارنس والنصر بهدف لكل فريق.

وقبلت اللجنة مضمون الشكوى شكلًا، لكنها رفضتها موضوعًا، حيث قررت اعتماد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق وإخطار الناديين بالقرار.

كما اعتمدت لجنة المسابقات أيضًا، الإنذارات التي تلقاها اللاعبون خلال المباراة، والتي وردت في تقرير حكم ومراقب المباراة، بواقع خمسة إنذارات موزعة بين ثلاث بطاقات صفراء للاعبي فريق النصر، واثنين لاعبي فريق دارنس.

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وتقدم فريق دارنس بشكوى للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بخصوص مباراته أمام النصر، حيث رأى النادي تعرضه لظلم تحكيمي في المباراة.

نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)

نص قرار لجنة المسابقات الليبية بخصوص مباراة دارنس والنصر,23/11/2022.(صفحة لجنة المسابقات على فيسبوك)