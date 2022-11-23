48 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالمدينة الرياضية ببنغازي دورة مدربي كرة القدم الرخصة «D» تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لكرة القدم بمشاركة 48 متدربًا ويحاضر فيها فرحات سالم وسالم صولة ومحمود الزياني.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدير الدورة فوزي الدالي «الدورة يتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية من بينها محاضرتان في يوم الافتتاح لفرحات سالم عن الطفل ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة، ومحاضرة لمحمود الزياني عن طرق التواصل وواجبات المدرب وصفاته، ومحاضرة لفرحات سالم عن أهم الطرق المستخدمة في الحصة التدريبية».

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اليوم الثاني يشهد محاضرة للزياني

وأضاف الدالي قائلًا «في اليوم الثاني محاضرة لمحمود الزياني عن المهارات الحركية الأساسية، يعقبها محاضرة لفرحات سالم عن محتويات الحصة التدريبية للصغار، ومحاضرة لمحمود الزياني عن طرق التواصل بين المدرب والطفل، وثالث أيام الدورة يلقي فرحات سالم محاضرة عن الطرق الصحيحة للناشئين في الأحماء والصفات البدنية».

وألقى أمس الثلاثاء فرحات سالم محاضرة عن الجانب العملي لعملية التدريب وتعليم المهارة وأعقبتها محاضرة لمحمود الزياني عن نماذج من الألعاب الجانبية للصغار.

محاضرة عن كيفية تعلم الصغار

ويشهد اليوم الأربعاء محاضرة لمحمود الزياني عن كيفية تعلم الصغار طريقة المشاهدة وإعطاء نماذج تعليم المهارات.

تختتم الدورة الخميس بثلاث محاضرات: الأولى لمحمود الزياني عن نماذج تدريبية لتعليم مهارات التمرير والاستقبال والجري بالكرة، ويعقبها محاضرتان لسالم صولة عن مشروع تطوير الفئات السنية بنين وبنات من 6 إلى 10 أعوام وأيضًا عن المدرب والمدرب المربي.

دورة مدربي الرخصة «D». (فيسبوك)

دورة مدربي الرخصة «D». (فيسبوك)

دورة مدربي الرخصة «D». (فيسبوك)