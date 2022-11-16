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منتخب مديرية أمن بنغازي يتوج ببطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة الرياضي (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 03:26 مساء
منتخب مديرية أمن بنغازي يتوج ببطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة الرياضي (صور)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
alwasat radio

تُوج فريق مديرية أمن مدينة بنغازي ببطولة كرة القدم على مستوى مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، عقب تفوقه في المباراة النهائية على فريق مديرية أمن الساحل بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

أحرز ثنائية الفوز لمنتخب بنغازي هدافه معتز مرعي ناصر، بينما أحرز هدف تقليص الفارق لمنتخب الساحل لاعبه حمد سعد، وأقيمت البطولة تحت إشراف اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية.

- منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة الرياضي

وشهدت البطولة في نسختها الأولى مشاركة ثلاثة عشر فريقًا جرى توزيعها على ثلاث مجموعات، وأقيمت في ختام المباراة النهائية مراسم التتويج، حيث تُوج فريق مديرية أمن بنغازى بكأس الترتيب الأول، بينما أحرز فريق مديرية أمن الساحل كأس الترتيب الثاني، فيما نال فريق مديرية أمن الكفرة كأس الترتيب الثالث.

وحصد منتخب مديرية أمن بنغازي جميع الجوائز الفردية، حيث أحرز اللاعب معتز مرعي ناصر لقب هداف البطولة برصيد ستة أهداف وتم إهداؤه سيارة، بينما حاز حارس مرمى منتخب بنغازي أحمد رجب فرج على جائزة أفضل حارس في البطولة.

وشهدت البطولة أجواء احتفالية رائعة تميزت بحضور ومشاركة وكيل عام وزارة الداخلية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة والعديد من الشخصيات الرياضية.

بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
بطولة المنطقة الشرقية باتحاد الشرطة. (فيسبوك)
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