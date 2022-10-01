منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة الرياضي

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت أمس الجمعة مباريات المرحلة الأولى لفرق المجموعة الأولى لبطولة كرة القدم على صعيد منتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية التي تقام وتتواصل بنجاح تحت إشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية.

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وتقام مباريات البطولة بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي بمشاركة ثلاثة عشر فريقًا جرى توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث سيتأهل فريق واحد في ختام المباريات للمرحلة الأخيرة والحاسمة لتحديد هوية الفريق البطل.

فريق مديرية أمن بنغازي ينجح في التأهل

ونجح فريق مديرية أمن بنغازي في التأهل عن فرق المجموعة الأولى عقب تحقيقه فوزه الثاني تواليًا على حساب منتخب مديرية أمن سلوق قمينس بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

وكان قد حقق الفوز بنفس النتيجة في مباراته الأولى أمام فريق مديرية أمن توكرة ليترشح عن فرق المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كلًا من فرق منتخبات توكرة وسلوق قمينس والأبيار في انتظار التعرف على هوية باقي فرق المنتخبات الأخرى بالنسبة للمجموعتين الثانية والثالثة.

وتضم المجموعة الثانية فرق منتخبات مديريات أمن الكفرة وأوجلة جخرة وجالو وربيانة وأجدابيا، وتقام مبارياتها على ملعبي نادي الفتح بجالو وملعب المدينة الرياضية بأجدابيا.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق منتخبات مديريات أمن شحات والبيضاء والساحل والمرج، وتقام مبارياتها على ملاعب بشير جودة بالمرج ونادي الصداقة بشحات وملعب نادي الشجرة بقندولة.