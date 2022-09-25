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انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الأحد 25 سبتمبر 2022, 05:48 مساء
انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية (صور)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
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احتفل السبت، بانطلاق بطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية التي تقام تحت إشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية، وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة عشر فريقًا، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث استهلت المنافسات بانطلاق أولى مباريات المجموعة الأولى بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية في بنغازي.

- تكامل الاستعدادات لبطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية

جرت مباراتان، تفوق في المباراة الأولى فريق مديرية أمن بنغازي على فريق مديرية أمن توكرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بينما تفوق في المباراة الثانية فريق مديرية أمن سلوق قمينس على فريق مديرية أمن الأبيار بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، وستقام المباراة الفاصلة للتأهل عن فرق المجموعة الثلاثاء المقبل.
 
مواجهات المجموعة الثانية.. الأحد
وستنطلق اليوم الأحد، مباريات فرق المجموعة الثانية، حيث سيشهد ملعب نادي الفتح بجالو مباراتين، تجمع الأولى مديرية أمن الكفرة ومديرية أمن أوجلة اجخرة.

وتجمع المباراة الثانية، الثلاثاء المقبل، فريق مديرية أمن جالو ومديرية أمن ربيانة، وسيلتقي الفريق الفائز من المباراة السبت المقبل مع فريق مديرية أمن أجدابيا بملعب المدينة الرياضية بأجدابيا، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن المجموعة الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر المقبل بملعب نادي الفتح بجالو.

وتقرر أن تنطلق مباريات المجموعة الثالثة غدًا الإثنين، حيث ستقام مباراتان تجمع الأولى فريقي مديرية أمن الساحل ومديرية أمن المرج بملعب بشير جودة بالمرج، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أمن شحات مع مديرية أمن البيضاء بملعب نادي الصداقة بشحات، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن المجموعة، الخميس 6 أكتوبر المقبل.

بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
بطولة منتخبات اتحاد الشرطة. (إنترنت)
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