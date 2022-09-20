تكامل الاستعدادات لبطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تنطلق السبت المقبل بطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية التي ستقام تحت إشراف ودعم اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية.

وستشهد البطولة مشاركة ثلاثة عشر فريقًا جرى توزيعها على ثلاث مجموعات، وقد حددت لجنة تنظيم المسابقات انطلاقة البطولة مساء السبت بانطلاق منافسات المجموعة الأولى بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي.

بداية منافسات المجموعة الأولى

وتقام مباراتان تجمع الأولى مديرية أمن بنغازي ومديرية أمن توكرة، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي مديرية أمن سلوق قمينس ومديرية أمن الأبيار، وستقام المباراة الفاصلة للتأهل عن المجموعة الثلاثاء المقبل.

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تنطلق الأحد المقبل مباريات فرق المجموعة الثانية، حيث سيشهد ملعب نادي الفتح بجالو مباراتان تجمع الأولى مديرية أمن الكفرة ومديرية أمن أوجلة اجخرة، بينما تجمع المباراة الثانية الثلاثاء المقبل فريق مديرية أمن جالو ومديرية أمن ربيانة.

المدية الرياضية بأجدابيا

ويلتقي الفريق الفائز من المباراة الأخيرة يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل مع فريق مديرية أمن أجدابيا بملعب المدينة الرياضية بأجدابيا، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن المجموعة يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أكتوبر المقبل بملعب نادي الفتح بجالو.

وتقرر أن تنطلق مباريات المجموعة الثالثة الإثنين المقبل، حيث ستقام مباراتان تجمع الأولى فريقي مديرية أمن الساحل ومديرية أمن المرج بملعب بشير جودة بالمرج، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أمن شحات ومديرية أمن البيضاء بملعب نادي الصداقة بشحات، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن المجموعة الخميس بعد المقبل.

بطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن. (فيسبوك)

بطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن. (فيسبوك)