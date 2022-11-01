بالصور: فرحة وصول بعثة الكاراتيه بعد فوز الدويبي ببرونزية العالم

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه إلى مطار معيتيقة الدولي، فجر الثلاثاء، قادمة من تركيا بعد تتويج البطل الليبي بشير الدويبي السبت، ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه.

ورصدت صفحة الاتحاد الليبي للكاراتيه مظاهر الفرحة بوصول الفريق، حيث كان في استقبالهم بالورود أسرة اتحاد الكاراتيه الليبي.

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وتُوج الدويبي، يوم السبت، ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه وزن تحت 63 كيلو بعد فوزه على بطل أوزبكستان، وهذه أول ميدالية عالمية لليبيا في الكاراتيه. وحقق الدويبي الفوز في الأدوار الأولى للبطولة في 4 مباريات، وهي: على بطل إسبانيا بنتيجة 2 /1، وبطل اليابان 3/ 0.

كما فاز اللاعب الليبي على بطل المغرب 3/ 2، وعلى بطل ألبانيا 4 /0.

بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه عقب وصولها لمطار معيتيقة، 1 نوفمبر 2022. (فيسبوك)

بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه عقب وصولها لمطار معيتيقة، 1 نوفمبر 2022. (فيسبوك)

بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه عقب وصولها لمطار معيتيقة، 1 نوفمبر 2022. (فيسبوك)

بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه عقب وصولها لمطار معيتيقة، 1 نوفمبر 2022. (فيسبوك)

بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه عقب وصولها لمطار معيتيقة، 1 نوفمبر 2022. (فيسبوك)