«كاف» يمنح الأهلي طرابلس 5 آلاف مشجع أمام المريخ في بنينا بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك» عن تلقي إدارة النادي خطابًا من اتحاد كرة القدم الأفريقي «كاف».

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وجاءت في الرسالة «تلقت اللجنة التسييرية خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، بالسماح بدخول 5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، السبت المقبل، بملعب شهداء بنينا ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا».

وخسر الأهلي طرابلس ذهابًا بهدفين أمام المريخ السوداني، ليراهن «الزعيم» على مواجهة الإياب على ملعب بنينا لتعويض النتيجة الأولى.

رسالة الكاف. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)