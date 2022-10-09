الهلال يعلن بقاء المايسترو فيصل البدري بعد رفضه العروض والمغريات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة نادي الهلال بقاء قائد الفريق الأول لكرة القدم فيصل البدري، ودونت عبر الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك»: «رفض كل العروض وتغاضى عن كل المغريات ليس لشيء فقط لأنه يُحب هذا المكان ويُحب هذا اللون المايسترو فيصل البدري يجدد العهد ويستمر مع اللاقانتي».

وأبرمت إدارة نادي الهلال ثلاث صفقات جديدة من بينهم المحترفان الجديدن المالي عبدالرحمن تراوري والتونسي طلال مغربي، كما جددت الإدارة عقد المحترف المالي أداما بالو.

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وكانت إدارة الهلال تعاقدت مع المحترف الموريتاني المهاجم أحمد سالم، وآخر تعاقدات النادي كانت مع المهاجم الدولي أكرم الزوي.

وأبرمت إدارة الهلال عقودًا مع عدد من اللاعبين المحليين وجددت عقود البعض منهم وهم: لاعب الارتكاز أحمد اخزام وإبراهيم المصراتي والمدافع محمد جنان والمدافع الدولي أحمد شلبي.

شمل التجديد لعبدالله العبد والجناح طه بورواق وقلب الدفاع خالد العريبي والظهير الأيسر جمعة العبار والمهاجم عمر لقليب والمعتصم التائب وأبوبكر بوعقيلة والظهير الأيمن بشير الكرامي.