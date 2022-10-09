شاهد بالفيديو: جدية وانضباط في تدريبات الهلال استعدادا للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

بأداء منضبط وعمل جيد وتركيز عالٍ لرفع معدل اللياقة البدنية يحضر فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال للموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر «فيسبوك» فيديو لتدريبات اللاعبين.

وأبرمت إدارة نادي الهلال ثلاث صفقات جديدة من بينهم المحترفان الجديدن المالي عبدالرحمن تراوري والتونسي طلال مغربي، كما جددت الإدارة عقد المحترف المالي أداما بالو.

وكانت إدارة الهلال تعاقدت مع المحترف الموريتاني المهاجم أحمد سالم، وآخر تعاقدات النادي كانت مع المهاجم الدولي أكرم الزوي.

وأبرمت إدارة الهلال عقودًا مع عدد من اللاعبين المحليين وجددت عقود البعض منهم وهم: لاعب الارتكاز أحمد اخزام وإبراهيم المصراتي والمدافع محمد جنان والمدافع الدولي أحمد شلبي.

شمل التجديد لعبدالله العبد والجناح طه بورواق وقلب الدفاع خالد العريبي والظهير الأيسر جمعة العبار والمهاجم عمر لقليب والمعتصم التائب وأبوبكر بوعقيلة والظهير الأيمن بشير الكرامي.