بطولة ليبيا لسباحة المياه المفتوحة بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تشهد مدينة مصراتة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري إقامة بطولة ليبيا لسباحة المياه المفتوحة.

سيشارك في البطولة السباحون والسباحات المتحصلون على التراتيب الثلاثة الأولى لفئات (البراعم والأشبال والأواسط والكبار) في تصفيات مناطقهم، كل حسب اتحاده الفرعي التابع له.

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وحسب المعلومات فإن أكثر من 70 سباحًا سيشارك في البطولة في ختام الموسم الرياضي، وذلك لاختيار المتميزين منهم في صفوف المنتخب من جميع الفئات.

وسيكون الاجتماع الفني للبطولة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا الجمعة المقبل قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة.

المشاركة المتوقعة من عدة مناطق من طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي وأندية المنطقة الوسطى وطرابلس والمنطقة الغربية.