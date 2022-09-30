وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار دفعة أولى للدعم إلى أندية الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الشفيع الجويفي تقديم الدفعة الأولى من الدعم لأندية الدوري الممتاز، بقيمة تقدر نصف مليون دينار.

وأضاف الجويفي، في تصريح إلى برنامج «في التسعين» على قناة «WTV» الجمعة، أن نفس القيمة ستمنح لفرق الممتاز خلال شهر ديسمبر المقبل؛ ليصبح إجمالي الدعم مليون لكل نادي.

وتابع: «جرى استثناء الأندية المتأهلة إلى السداسي في الموسم المنقضي نظرا لمنحهم دعم خاص وصل إلى 3 ملايين دينار».

وأكمل: «وزارة الرياضة ستشرع في تخصيص دعم لأندية دوري الدرجة الأولى بقيمة تقدر ربع مليون دينار لكل نادي، وندرس تقديم دعم إلى أندية الدرجة الثانية في سابقة لم تحدث من قبل، وستؤكد على القيمة خلال المدة المقبلة».