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وزير الرياضة يناقش الرؤية المستقبلية للبلياردو والسنوكر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 10:55 مساء
وزير الرياضة يناقش الرؤية المستقبلية للبلياردو والسنوكر في ليبيا
عبدالشفيع الجويفي يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو والسنوكر طارق العريفي.. (الإنترنت)
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التقى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو والسنوكر طارق العريفي.

وتناول اللقاء مناقشة الرؤية المستقبلية لرياضة البلياردو والسنوكر في ليبيا. كما تم استعراض رزنامة العمل التي تعمل عليها اللجنة التأسيسية للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

- عضويات دولية في لعبة البلياردو والسنوكر
- المنتخب الليبي برعاية «ليبيانا» يشارك في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

حل جميع المعوقات
وأكد الوزير وقوف الوزارة وتقديم الدعم اللازم لجميع المكونات الرياضة وحل جميع المعوقات، وذلك لتطوير وتعزيز قطاع الرياضة خدمة للصالح العام.

عبدالشفيع الجويفي يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو والسنوكر طارق العريفي.. (الإنترنت)
عبدالشفيع الجويفي يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو والسنوكر طارق العريفي.. (الإنترنت)
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