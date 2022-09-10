ليبيا تنظم دورة ودية دولية على ملعب «بنينا» ضمن أجندة «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف ليبيا بطولة دولية مصغرة في كرة القدم تشارك فيها منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا في الفترة من 21 سبتمبر إلى27 من الشهر نفسه، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، ضمن أجندة «فيفا».

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تقام جميع المباريات بملعب بنينا في مدينة بنغازي؛ حيث يلتقي في 21 سبتمبر المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» مع المنتخب الأوغندي، وفي الرابع والعشرين يلتقي المنتخب الأوغندي مع المنتخب التنزاني، وفي السابع والعشرين يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التنزاني.

تأتي البطولة الودية استعدادًا للاستحقاقات الأفريقية المقبلة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.