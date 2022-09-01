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تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 01 سبتمبر 2022, 05:24 مساء
تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» للناشئين
المنتخب الليبي لكرة اليد. (الإنترنت)
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فرط المنتخب الوطني لكرة اليد، أمس في الفوز في مباراته أمام بورندي ببطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين (16 / 14).

وتمكن منتخب بورندي من تسجيل هدف في آخر ثواني المباراة التي انتهت بالتعادل (32/ 32)، وفي بقية نتائج الأمس فوز الجزائر على مدغشقر (42 /19)، والمغرب على أوغندا (45/ 24)، ومصر على رواندا (44/ 30)، ليضمن منتخبا مصر والمغرب تأهلهما إلى الدور النصف نهائي للبطولة وبالعلامة الكاملة فوزين من مباراتين

وجاء الترتيب بعد الجولة الثانية على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الصدارة للمغرب بالعلامة الكاملة 4 نقاط من مباراتين ويلاحقه أوغندا بنقطتين، وليبيا وبورندي بنقطة واحدة لكل منهما.

والمجموعة الثانية: الصدارة لمصر بـ4 نقاط والجزائر ورواندا ب نقطتين لكل منهما ومدغشقر من دون نقاط.

مفكرة النتائج
أوغندا x ليبيا: 35/ 28.

مصر x الجزائر: 43/ 19.

رواندا x مدغشقر: 53/  32.

المغرب x بورندي: 10 / 0 بالغياب.

ليبيا × بورندي: 32 /32.

الجزائر × مدغشقر: 42 /19.

المغرب × اوغندا: 45/ 24.

مصر × رواندا: 44/ 30.

- ليبيا تلتقي بوروندي بعد الخسارة أمام أوغندا في «أفريقية اليد» للناشئين
- المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» للناشئين

بقية المباريات
واليوم الخميس راحة لكل الفرق، وغدا الجمعة سيتجدد الموعد مع 4 مباريات، أوغندا تلتقي بورندي، ومصر مع مدغشقر، وليبيا تتبارى مع المغرب، والجزائر تلتقي رواندا. والسبت 3 سبتمبر راحة لكل الفرق. والأحد تقام مباراتا الدور نصف النهائي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، والعكس.

وتقام يوم الإثنين 5 سبتمبر مباراة تحديد الترتيبين السابع والثامن وتجمع رابع المجموعتين، ومباراة تحديد الترتيبين الخامس والسادس وتجمع 
ثالث المجموعتين، والثلاثاء 6 سبتمبر مباراة تحديد الترتيب الثالث والرابع، والمباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة.

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