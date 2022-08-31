ليبيا تلتقي بوروندي بعد الخسارة أمام أوغندا في «أفريقية اليد» للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بكيغالي، عاصمة روندا، بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين، وفي جولة الافتتاح جرت أمس أربع مباريات أسفرت عن فوز أوغندا على ليبيا بنتيجة 35/ 28، وفوز عريض لمصر على الجزائر 43/ 19، وفوز رواندا على مدغشقر 53/ 32، وفوز المغرب على بورندي بالغياب.

الترتيب بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى: أوغندا 3 نقاط، والمغرب 3 نقاط، وليبيا وبورندي من دون نقاط.

والمجموعة الثانية: مصر 3 نقاط، ورواندا 3 نقاط، ومدغشقر والجزائر من دون نقاط.

مباريات الأربعاء

واليوم الأربعاء سيتجدد الموعد مع أربع مباريات، الجزائر تلتقي مدغشقر، وليبيا تتبارى مع بورندي، والمغرب تلتقي أوغندا، ومصر مع رواندا.

الجمعة سيتجدد الموعد مع أربع مباريات، أوغندا تلتقي بورندي، ومصر مع مدغشقر، وليبيا تتبارى مع المغرب، والجزائر تلتقي رواندا.

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والأحد 4 سبتمبر يتجدد الموعد مع مباراتي الدور النصف نهائي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية والعكس.

الإثنين 5 سبتمبر: مباراة تحديد الترتيبين السابع والثامن وتجمع رابع المجموعتين، ومباراة تحديد الترتيبين الخامس والسادس وتجمع ثالث المجموعتين.

والثلاثاء 6 سبتمبر: مباراة تحديد الترتيب الثالث والرابع، والمباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة.