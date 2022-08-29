Atwasat

المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 29 أغسطس 2022, 03:12 مساء
المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» للناشئين
لاعبو منتخب الناشئين لكرة اليد. (الإنترنت)
alwasat radio

يلتقي غدا الثلاثاء منتخب ليبيا لكرة اليد نظيره الأوغندي في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين، والتي تقام برواندا في الفترة من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر. 

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة التي تحظى بمشاركة 8 فرق موزعة على مجموعتين، الأولى ضمت منتخبات المغرب، وأوغندا، وبورندي، علاوة على منتخبنا الوطني، أما المجموعة الثانية فقد ضمت منتخبات مصر، والجزائر، ومدغشقر، ورواندا.

ووصل أمس الأحد إلى كيغالي منتخب اليد بعد رحله شاقة من طرابلس إلى العاصمة الرواندية مرروا ببنغازي، والقاهرة، ثم أديس أبابا، ويستكمل لاعبو المنتخب استعداداتهم لمباراة الغد. وتقام غدا ثلاث مباريات، المغرب مع بورندي، ومصر مع الجزائر، ورواندا مع مدغشقر.

قائمة لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد
تضم قائمة لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد كلا من سعد الورفلي، وعبد العظيم الأبيض، ومحمد سليم، وأحمد القذافي، ورضوان محمد سعد، وعبدالرحمن الدينالي، ومحمد الشويهدي، وعمر العماري، وأحمد عثمان، وعبدالمهيمن زهير، والمعتز بالله يونس، وصالح الخفيفي، وعبدالمهيمن حنيش، ومحمد أحمد سالم، وعلي إبراهيم، وإسماعيل حامد، وأحمد حسن سليمان، وموسي إبراهيم وعمران البراني.

ويقود المنتخب المدرب زهير النجار، ومساعده محمد التاورغي والإداري ناصر العلواني، ويترأس البعثة الليبية رئيس لجنة الطعون بالاتحاد الليبي لكرة اليد طارق مجبر.

وفيما يلي جدول مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين:

الأربعاء 31 أغسطس
- ليبيا مع بورندي
- الجزائر مع مدغشقر
- المغرب مع أوغندا
- مصر مع رواندا

الخميس 1 سبتمبر
راحة لكل الفرق

الجمعة 2 سبتمبر
- أوغندا مع بورندي
- مصر مع مدغشقر
- ليبيا مع المغرب
- الجزائر مع رواندا

السبت 3 سبتمبر
راحة لكل الفرق

الأحد 4 سبتمبر
الدور نصف النهائي
الفريق الفائز بالمركز الأول في المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، والعكس.

الإثنين 5 سبتمبر
- مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، وتجمع رابع المجموعتين.
- مباراة تحديد الترتيبين الخامس والسادس، وتجمع ثالث المجموعتين.

الثلاثاء 6 سبتمبر
- المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة.
- مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد حمودة يستعيد زمن الإنجازات لـ«الاتحاد» بصورة من التسعينات
محمد حمودة يستعيد زمن الإنجازات لـ«الاتحاد» بصورة من التسعينات
فوزان وتعادلان في كأس العرب للناشئين
فوزان وتعادلان في كأس العرب للناشئين
الليبيان الشتيوي والفزاني في نصف نهائي بطولة «مقرين للتنس»
الليبيان الشتيوي والفزاني في نصف نهائي بطولة «مقرين للتنس»
فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة
فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة
«براعم الهدى» أبطال كأس ليبيا للكرة الطائرة
«براعم الهدى» أبطال كأس ليبيا للكرة الطائرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ......
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. ......
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
المزيد
الهداف الغنودي يعود لناديه السابق عبر القائمة الأفريقية
الهداف الغنودي يعود لناديه السابق عبر القائمة الأفريقية...
المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» للناشئين
المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» ......
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس ......
«براعم الهدى» أبطال كأس ليبيا للكرة الطائرة
«براعم الهدى» أبطال كأس ليبيا للكرة الطائرة...
فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة
فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط