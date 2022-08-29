المنتخب الوطني يلتقي أوغندا غدا في افتتاح «أفريقية اليد» للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي غدا الثلاثاء منتخب ليبيا لكرة اليد نظيره الأوغندي في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين، والتي تقام برواندا في الفترة من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة التي تحظى بمشاركة 8 فرق موزعة على مجموعتين، الأولى ضمت منتخبات المغرب، وأوغندا، وبورندي، علاوة على منتخبنا الوطني، أما المجموعة الثانية فقد ضمت منتخبات مصر، والجزائر، ومدغشقر، ورواندا.

ووصل أمس الأحد إلى كيغالي منتخب اليد بعد رحله شاقة من طرابلس إلى العاصمة الرواندية مرروا ببنغازي، والقاهرة، ثم أديس أبابا، ويستكمل لاعبو المنتخب استعداداتهم لمباراة الغد. وتقام غدا ثلاث مباريات، المغرب مع بورندي، ومصر مع الجزائر، ورواندا مع مدغشقر.

قائمة لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد

تضم قائمة لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد كلا من سعد الورفلي، وعبد العظيم الأبيض، ومحمد سليم، وأحمد القذافي، ورضوان محمد سعد، وعبدالرحمن الدينالي، ومحمد الشويهدي، وعمر العماري، وأحمد عثمان، وعبدالمهيمن زهير، والمعتز بالله يونس، وصالح الخفيفي، وعبدالمهيمن حنيش، ومحمد أحمد سالم، وعلي إبراهيم، وإسماعيل حامد، وأحمد حسن سليمان، وموسي إبراهيم وعمران البراني.

ويقود المنتخب المدرب زهير النجار، ومساعده محمد التاورغي والإداري ناصر العلواني، ويترأس البعثة الليبية رئيس لجنة الطعون بالاتحاد الليبي لكرة اليد طارق مجبر.