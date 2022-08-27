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فوزان وتعادلان في كأس العرب للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 27 أغسطس 2022, 06:52 مساء
فوزان وتعادلان في كأس العرب للناشئين
المنتخب الوطني للناشئين. (الإنترنت)
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تتواصل بالجزائر بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين في نسختها الرابعة، بمشاركة 16 فريقًا موزعه على 4 مجموعات.

وأمس في الجولة الثانية حقق منتخب ليبيا الفوز على نظيره عمان بهدفين لهدف واحد، هدفا ليبيا جاءا بإمضاء اللاعبين عبد المؤمن المبروك ومروان الزقزوقي، وهدف عمان بإمضاء الحارث المشياخي.

كما فاز منتخب الجزائر على السودان بهدفين لصفر، وجاءا بإمضاء اللاعبين يونس بداني وزياد محمد. وتعادل منتخبا فلسطين والإمارات دون أهداف، واليمن وتونس بهدف لمثله.

الترتيب بعد الجولة الثانية
المجموعة الأولى يتصدرها الجزائر بـ6 نقاط، وثانيًا السودان بـ3 نقاط، والإمارات وفلسطين بنقطة لكل منهما.

والمجموعة الثانية يتصدرها منتخبا اليمن وليبيا بـ4 نقاط لكل منهما، وفارق الأهداف لليمن «+ 3» وليبيا «+ 1»، وتأتي تونس ثالثًا بنقطتين، ورابعًا عمان دون نقاط.

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والمجموعة الثالثة الصدارة لجزر القمر والعراق بثلاث نقاط لكل منهما، من مباراة واحدة ومن خلفهما موريتانيا والمغرب دون نقاط.

والمجموعة الرابعة تتصدرها مصر بـ3 نقاط، ومن خلفها لبنان وسورية بنقطة واحدة، والسعودية دون نقاط.

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