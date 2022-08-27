ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب المنتخب الليبي على نظيره العماني في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين للعام 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ونجح فرسان المتوسط في حسم نتيجة اللقاء، في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين، سجلهما كل من عبدالمؤمن المبروك ومروان الزقزوقي.

وبتلك النتائج، يحتل منتخب الليبي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بأربع نقاط، بالتساوي مع منتخب اليمن، بينما يأتي منتخب تونس ثالث برصيد نقطتين، ثم المنتخب العماني بدون نقاط.