المنتخب الوطني يسعى لفوزه الأول ضد عمان في البطولة العربية للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، لمواجهة نظيره المنتخب العُماني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة العربية.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، بعدما تعادل خلال مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب التونسي.

إحدى بطولات الاتحاد العربي

وتعد بطولة كأس العرب للناشئين 2022 إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري حاليا. وكانت النسخة الأولى أقيمت في العام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية، وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سورية وصيفا، ثم أقيمت النسخة الثانية العام 2012 في تونس، وتُوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت في قطر العام 2014 أمام المنتخب السعودي.

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مشاركة متميزة

وأشاد المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين، محمد علي، بمستوى أداء فريقه في أول مباراة رسمية له أمام نظيره التونسي، وأكد في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن فريقه قدم مردودا متميزا وأن لاعبيه أظهروا حماسا ورغبة كبيرة في تحقيق الانتصار الذي كان الفريق قريبا منه.

وأضاف، في تصريحاته أن نتيجة التعادل تبقى نتيجة إيجابية في بداية المشوار وستمنح اللاعبين الثقة والدفعة المعنوية في مواصلة مسيرته بنجاح خلال البطولة. وذكر: «نتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراتنا الثانية».