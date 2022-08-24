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المنتخب الليبي يتعادل سلبيا أمام تونس مع انطلاق البطولة العربية للناشئين تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 24 أغسطس 2022, 02:53 مساء
المنتخب الليبي يتعادل سلبيا أمام تونس مع انطلاق البطولة العربية للناشئين تحت 17 عاما
المنتخب الليبي أمام تونس. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
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استهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في البطولة العربية المقامة حاليًا في الجزائر بالتعادل السلبي دون أهداف مع المنتخب التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» قدم مردودًا طيبًا وأضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل على مدار الشوطين وخصوصًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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وكانت النتائج المسجلة أمس الثلاثاء في افتتاح البطولة شهدت فوز المنتخب الجزائري المستضيف للبطولة على منتخب فلسطين بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، وفوز السودان على الإمارات بنتيجة هدفين دون رد.

وكان التعادل السلبي قائمًا بين ليبيا وتونس، بينما فاز منتخب اليمن على عمان بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

وسيلتقي المنتخب الوطني الجمعة المقبل مع منتخب عمان في ثاني مباراة، على أن تكون مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام منتخب اليمن الإثنين المقبل.

ويشارك في النسخة الحالية بالجزائر 16 منتخبًا، حيث ضمت:

المجموعة الأولى: الجزائر وفلسطين والإمارات والسودان.
المجموعة الثانية: تونس وليبيا وعمان واليمن.
المجموعة الثالثة: المغرب والعراق وجزر القمر وموريتانيا.
المجموعة الرابعة: مصر والسعودية وسورية ولبنان.

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