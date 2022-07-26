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بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 09:01 مساء
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
مباراة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في سداسي التتويج. (الإنترنت)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، في خطاب رسمي للأندية، الضوابط المتبعة أثناء مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وتقام غدًا الأربعاء، الجولة الخامسة والأخيرة، من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الليبي المقام في تونس.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إن جميع مباريات الجولة الأخيرة من «سداسي التتويج»، ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، ودون حضور الجماهير.
 
وأشارت اللجنة في خطابها إلى رؤساء أندية السداسي، إلى أنه بعد انتهاء المباراة ودخول اللاعبين غرف الملابس يسمح للجمهور بدخول مدرجات ملعب المباراة التي يحصل أي فريق منها على الترتيب الأول بالسداسي.

وأوضحت اللجنة أن مراسم تتويج بطل الدوري ستكون بعد نصف ساعة من انتهاء المباراة.

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ويلتقي في الجولة الختامية «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الأولمبي» على ملعب سوسة، و«النصر» و«الاتحاد» على ملعب صفاقس، و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» على ملعب المنستير.

جدول ترتيب «سداسي التتويج»
1- الأهلي طرابلس: برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 5 أهداف، وعليه 2، بفارق الأهداف (+3).

2- الاتحاد: برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 4 أهداف، وعليه 1 هدف، بفارق الأهداف (+3).

3- الأخضر: برصيد 6 نقاط، من 2 فوز، 2 خسارة، له 7 أهداف، وعليه 4، بفارق الأهداف (+3).

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 2 خسارة، له 3 أهداف، وعليه 5 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 2، له 1 هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 3، له هدف واحد، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز. (الإنترنت)
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز. (الإنترنت)
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