الدامجة والهمالي والأشهب: صرف 23 مليون دينار على الدوري السداسي مهزلة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أثار المبلغ المالي الخاص بتنظيم الدوري السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا بقيمة 23 مليون دينار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تحول الحديث إلى قضية رأي عام وسط استياء من صرف مبلغ كبير من قبل الدولة كانت الملاعب الليبية المتهالكة أصلا أولى بهذا المبلغ.

المدير الفني السابق للمنتخب جلال الدامجة اعتبر اللعب خارج ليبيا مهزلة رياضية وأمرًا غير مقبول إطلاقًا، قائلًا «هناك إشارات استفهام واضحة من وراء صرف هذا المبلغ».

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الصحفي جوهر الهمالي تساءل بمرارة وكتب يقول: «الملاعب الليبية كانت أحق بهذا المبلغ الكبير، خاصة وأن السداسي لن يضيف شيئًا لرياضتنا البائسة أصلًا».

أما اللاعب السابق بنادي الاتحاد عمر الأشهب فكتب يقول «لم أسمع بها إطلاقًا، ولم يحصل في العالم أن دولة أكملت الدوري الخاص بها خارج البلد، وهذا المبلغ صرف في شيء غير منطقي».