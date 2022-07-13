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حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 10:09 مساء
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
عصام حسين, فؤاد شقوارة,جمال المحيشي . (الوسط)
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استمرت حالة من الاستياء في الوسط الرياضي الليبي، على صفحات التواصل الاجتماعي، من إقامة الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، خارج ليبيا، في سابقة لم تحصل في تاريخ الكرة الليبية والعربية.

وانطلقت اليوم الأربعاء، أولى جولات دوري التتويج السداسي الليبي، على أربعة ملاعب بدولة تونس، هي المنستير ورادس وسوسة وصفاقس.

ويشارك في دوري التتويج 6 أندية هي: الأهلي بنغازي والنصر والأخضر من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي من المجموعة الثانية.

وقال الصحفي عصام حسين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما زلت أتساءل ما هي الجدوى والفائدة من إقامة الدوري السداسي للحصول على البطولة خارج ليبيا؟». 

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وقال المدرب  فؤاد شقوارة: «التاريخ سيذكر بمرارة هذا القرار ومن كان وراءه بإقامة الدور السداسي خارج البلد، والأجيال القادمة لن تنسى من كان وراء الفكرة».

فيما كتب المدرب جمال المحيشي: «ستبقى فكرة إقامة الدور السداسي خارج ليبيا وصمة عار لمن فكر فيها ودعمها».

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