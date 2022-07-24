Atwasat

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 24 يوليو 2022, 07:36 مساء
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

انتهت قمة الجولة الرابعة من سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين المتصدرين الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف ليتواصل صراع الصدارة بينهما برصيد 8 نقاط لكل منهما، ليتأجل أمر حسم اللقب إلى الجولة الخامسة والأخيره إلى الأربعاء المقبل.

وفي بقية النتائج، أمس السبت، فاز الأهلي بنغازي على الأولمبي بهدف، والأخضر على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل (3-0).

مفكرة النتائج
الأخضر × الأولمبي (2-0)
الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0)
النصر × الأهلي طرابلس (1-1)  
الاتحاد × الأولمبي (2-0)
الأهلي طرابلس × الأخضر (3-1)
النصر × الأهلي بنغازي (2-0)
الأولمبي × النصر (1-0)
الاتحاد × الأخضر (2-1)
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (1-0)
الاتحاد × الأهلي طرابلس (0-0)
الأهلي بنغازي × الأولمبي (1-0)
الأخضر × النصر (3-0)

الترتيب الموقت
1- الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 5 أهداف، وعليه 2، بفارق الأهداف (+3).    
2- الاتحاد برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 4 أهداف، وعليه 1 هدف، بفارق الأهداف (+3).     
3- الأخضر برصيد 6 نقاط، من 2 فوز، 2 خسارة، له 7 أهداف، وعليه 4، بفارق الأهداف (+3).                  
4- النصر برصيد 4 نقاط، من فوز1، 1 تعادل، 2 خسارة، له 3 أهداف، وعليه 5 أهداف، بفارق الأهداف (-2).
5- الأهلي بنغازي برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 2، له 1 هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).
6- الأولمبي برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 3، له 1هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

مباريات الجولة الخامسة
الجولة الخامسة والختامية ستقام الأربعاء المقبل، فعلى ملعب سوسة يلتقي الأهلي طرابلس والأولمبي، وعلى ملعب صفاقس، الاتحاد يتبارى مع النصر، وعلى ملعب المنستير، الأخضر يلتقي الأهلي بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق سكنية

شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق ...
«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور

«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. رئيس مجلس النواب يناقش دور الأندية في توعية الشباب مع أعضاء «النصر»
بالصور.. رئيس مجلس النواب يناقش دور الأندية في توعية الشباب مع ...
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
منتخب الشباب الليبي يلتقي لبنان في مستهل البطولة العربية
منتخب الشباب الليبي يلتقي لبنان في مستهل البطولة العربية
منتخب ليبيا ينافس 187 دولة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند
منتخب ليبيا ينافس 187 دولة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند
ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا
ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
المزيد
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين ......
خميس: طريقة لعب (3-5-2) لا تتماشى مع اللاعب الليبي وتحتاج لمراجعة
خميس: طريقة لعب (3-5-2) لا تتماشى مع اللاعب الليبي وتحتاج ......
المصلي: شرارة لاعب مهم في الأهلي طرابلس واستمرار الحمادي في تدريب الاتحاد ضروري
المصلي: شرارة لاعب مهم في الأهلي طرابلس واستمرار الحمادي في ......
ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا
ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا...
منتخب ليبيا ينافس 187 دولة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند
منتخب ليبيا ينافس 187 دولة في الأولمبياد العالمي للشطرنج ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط