«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهت قمة الجولة الرابعة من سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين المتصدرين الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف ليتواصل صراع الصدارة بينهما برصيد 8 نقاط لكل منهما، ليتأجل أمر حسم اللقب إلى الجولة الخامسة والأخيره إلى الأربعاء المقبل.

وفي بقية النتائج، أمس السبت، فاز الأهلي بنغازي على الأولمبي بهدف، والأخضر على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل (3-0).

مفكرة النتائج

الأخضر × الأولمبي (2-0)

الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0)

النصر × الأهلي طرابلس (1-1)

الاتحاد × الأولمبي (2-0)

الأهلي طرابلس × الأخضر (3-1)

النصر × الأهلي بنغازي (2-0)

الأولمبي × النصر (1-0)

الاتحاد × الأخضر (2-1)

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (1-0)

الاتحاد × الأهلي طرابلس (0-0)

الأهلي بنغازي × الأولمبي (1-0)

الأخضر × النصر (3-0)

الترتيب الموقت

1- الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 5 أهداف، وعليه 2، بفارق الأهداف (+3).

2- الاتحاد برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 4 أهداف، وعليه 1 هدف، بفارق الأهداف (+3).

3- الأخضر برصيد 6 نقاط، من 2 فوز، 2 خسارة، له 7 أهداف، وعليه 4، بفارق الأهداف (+3).

4- النصر برصيد 4 نقاط، من فوز1، 1 تعادل، 2 خسارة، له 3 أهداف، وعليه 5 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

5- الأهلي بنغازي برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 2، له 1 هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

6- الأولمبي برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 3، له 1هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).