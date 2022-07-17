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بث مباشر عبر قناة «WTV»: الاتحاد 1 - 0 الأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 06:40 مساء
بث مباشر عبر قناة «WTV»: الاتحاد 1 - 0 الأولمبي
مباراة الاتحاد والأولمبي. (صورة مثبتة من الفيديو)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات، تنقلها قناة «WTV»، في دوري سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب المنستير، الاتحاد يتبارى مع الأولمبي، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين عطية محمد ومحمد عريبي، والحكم الرابع ماجد الشمراني وحكمي الـ«فار» عبدالباسط شهوب وباسم سيف النصر.

وعلى ملعب المنستير، الاتحاد يتبارى مع الأولمبي، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين عطية محمد ومحمد عريبي، والحكم الرابع ماجد الشمراني وحكمي الـ«فار» عبدالباسط شهوب وباسم سيف النصر.

لمشاهدة مباراة الاتحاد والأولمبي عبر قناة «WTV» .. اضغط هنا

#مباشر | مباراة #الأولمبي مع #الإتحاد ضمن الجولة الثانية من #سداسي_التتويج للدوري الممتاز
#الوسط #WTV #دورينا
التردد: WTV2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ونوهت قناة الوسط «WTV» لمشاهديها الكرام بأن يكونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
#الدور_السداسي #دورينا
#الوسط #WTV #ليبيا

 

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