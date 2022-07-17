بث مباشر عبر قناة «WTV»: الأخضر 1 - 1 الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات، تنقلها قناة «WTV»، في دوري سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب سوسه سيجمع اللقاء بين الأخضر والأهلي طرابلس، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما والمساعدين إبراهيم محمد ولبان عبدالرازق، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» عبدالله الشهري وبدر الشمراني.

#مباشر | مباراة #الأخضر مع #الأهلي_طرابلس ضمن الجولة الثانية من #سداسي التتويج للدوري الممتاز

#الوسط #WTV #دورينا

التردد: WTV1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6