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«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 29 يونيو 2022, 04:38 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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توج فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة ببطولة الدوري الليبي للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، عقب الفوز على الأهلي بنغازي في مباراة مثيرة شهدت ندية بين الفريقين.

حبست المباراة الأنفاس حتى آخر ثانية من الزمن الرسمي، عندما عدل الأهلي طرابلس لتصبح النتيجة (80-80)، ليتم منح 5 دقائق وقتا إضافيا حسم خلاله الأهلي طرابلس النتيجة (92-87).

بذلك يكون الأهلي طرابلس حقق الانتصار الثاني عشر تواليا في النهائيات على حساب الأهلي بنغازي، بعد أن شارك في نهائيات السلة 7 فرق، هي: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والمدينة والهلال والمروج.

خاض الأهلي طرابلس خلال نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة 12 مباراة، ولم يخسر أي نتيجة خلال المرحلتين الأولى والتي أقيمت ببنغازي، وتصدرها بـ 12 نقطة، والمرحلة الثانية أيضا اختتمها دون فقدان أي نتيجة وتصدر المرحلة بـ12 نقطة أيضا.

مشوار الأهلي طرابلس في الدوري
المرحلة الأولى ببنغازي، فاز الأهلي طرابلس على الهلال (81-75)، وعلى النصر (72-60)، وعلى الاتحاد (79-66)، وعلى المروج (85-68)، وعلى المدينة (71-55)، وعلى الأهلي بنغازي (77-71).

كان ترتيب الفرق في المرحلة الأولى، الأهلي طرابلس 12 نقطة، والنصر 10 نقاط، والأهلي بنغازي 10 نقاط، والاتحاد 9 نقاط، والمروج 8 نقاط، والمدينة 7 نقاط، والهلال 7 نقاط.
 
وفي المرحلة الثانية بطرابلس في القاعة الكبرى وصل الأهلي طرابلس سلسلة انتصاراته وسجل العلامة الكاملة، وتوج باللقب السابع في تاريخه، حيث فاز في المرحلة الثانية على الهلال (80 -50)، وعلى النصر (82-57)، وعلى الاتحاد (85-57)، وعلى المروج (68-62)، وعلى المدينة (76-48)، وعلى الأهلي بنغازي (92-87).

الأهلي طرابلس اختتم الموسم الرياضي لكرة السلة برصيد 24 نقطة من 12 مباراة في المرحلتين، ليتوج بلقب الدوري في يوم بهيج بحضور جماهيره التي غطت القاعة وسط الأهازيج والأغاني الأهلاوية.

حفل تكريم الشخصيات الرياضية ومنح الجوائز  
شهد حفل الختام تكريم عديد الشخصيات والرياضيين، مع تقديم الجوائز الفردية المقدمة من موقع «كرة السلة الليبية» بالاشتراك مع الاتحاد الليبي لكرة السلة على هامش ختام الموسم الرياضي 2021-2022، وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل لاعب محمد الساعدي (الأهلي طرابلس)، وجائزة أفضل صانع ألعاب محمد الساعدي (الأهلي طرابلس)، وجائزة أفضل جناح جوليوس كولس (المروج)، وجائزة أفضل لاعب مركز 3 إسماعيل الجهمي (الأهلي بنغازي) وجائزة أفضل لاعب مركز 4 ريكي يونغ (الاتحاد)، وجائزة أفضل لاعب إرتكاز أتير ماجوك (المروج)، وجائزة أفضل لاعب محترف جيمس جاستس (الأهلي طرابلس).

أيضا شهد الحفل توزيع جائزة أفضل مدافع أتير ماجوك (المروج)، وجائزة أفضل لاعب صاعد علي الزناتي (النصر)، وجائزة أفضل لاعب متطور علي مادي (الاتحاد)، وجائزة أفضل مدرب غسان سركيس (الأهلي طرابلس)، وجائزة هداف البطولة جوليوس كولس (المروج)، وهداف الرميات الثلاثية جيمس جاستس (الأهلي طرابلس).

السجل الذهبي لبطولة ليبيا لكرة السلة
الاتحاد 17، الأهلي طرابلس 7، المدينة 5، النصر والمروج 4، الأهلي بنغازي 3، الوحدة والهلال مرتان.

احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
احتفالات الأهلي طرابلس بدوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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