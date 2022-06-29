Atwasat

المغرب تُتوج بكأس وذهبية العرب لكرة الصالات.. و«بوابة الوسط» تستعرض سجل الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 29 يونيو 2022, 12:48 مساء
المغرب تُتوج بكأس وذهبية العرب لكرة الصالات.. و«بوابة الوسط» تستعرض سجل الأبطال
تتويج المغرب بكأس العرب. (فيسبوك)
alwasat radio

أُسدل الستار، أمس الثلاثاء، بمدينة الدمام السعودية على بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2022 بتتويج المغرب بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزها في النهائي على العراق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد (3-0).

جاءت الأهداف بإمضاء اللاعبين عبداللطيف فاتي وغيث عرب هدف عكسي ويوسف جواد، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة المغربي أنس العيان.

وكان المغرب تصدر المجموعة الأولى للبطولة، بعد أن حقق 3 انتصارات على الكويت (6-4)، وعلى الصومال (16-0)، وعلى موريتانيا (13-0)، وفي دور الثمانية فاز على ليبيا بنتيجة (3-0)، وفاز في نصف النهائي على مصر (5-2).

جاء منتخب العراق ثانيًا في المجموعة الثانية، بعد التعادل مع منتخب مصر (3-3) والفوز على الجزائر (3-2)، وفي الدور ربع النهائي فاز على السعودية (3-2)، وفي النصف نهائي على الكويت (2-1).

السجل الذهبي للبطولة
البطولة الأولى.. 1998، تُوجت بها مصر.
البطولة الثانية.. 2005، تُوجت بها مصر.
البطولة الثالثة.. 2007، تُوجت بها ليبيا.
البطولة الرابعة.. 2008، تُوجت بها ليبيا.
البطولة الخامسة..2021، تُوجت بها المغرب.
البطولة السادسة.. 2022، تُوجت بها المغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ترصدها «بوابة الوسط»
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ...
ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط
ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
الليبيان المهلهل والشلي ضمن اللجان العاملة لدولي رفع الأثقال
الليبيان المهلهل والشلي ضمن اللجان العاملة لدولي رفع الأثقال...
المغرب تُتوج بكأس وذهبية العرب لكرة الصالات.. و«بوابة الوسط» تستعرض سجل الأبطال
المغرب تُتوج بكأس وذهبية العرب لكرة الصالات.. و«بوابة الوسط»......
الأولمبية الليبية تستقبل الاجتماع الأول لاتحاد الثقافة الرياضية
الأولمبية الليبية تستقبل الاجتماع الأول لاتحاد الثقافة ......
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية ......
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط