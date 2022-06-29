المغرب تُتوج بكأس وذهبية العرب لكرة الصالات.. و«بوابة الوسط» تستعرض سجل الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار، أمس الثلاثاء، بمدينة الدمام السعودية على بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2022 بتتويج المغرب بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزها في النهائي على العراق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد (3-0).

جاءت الأهداف بإمضاء اللاعبين عبداللطيف فاتي وغيث عرب هدف عكسي ويوسف جواد، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة المغربي أنس العيان.

وكان المغرب تصدر المجموعة الأولى للبطولة، بعد أن حقق 3 انتصارات على الكويت (6-4)، وعلى الصومال (16-0)، وعلى موريتانيا (13-0)، وفي دور الثمانية فاز على ليبيا بنتيجة (3-0)، وفاز في نصف النهائي على مصر (5-2).

جاء منتخب العراق ثانيًا في المجموعة الثانية، بعد التعادل مع منتخب مصر (3-3) والفوز على الجزائر (3-2)، وفي الدور ربع النهائي فاز على السعودية (3-2)، وفي النصف نهائي على الكويت (2-1).