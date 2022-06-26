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وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 11:59 مساء
وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط»
وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط». (الإنترنت)
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التقى عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، على هامش حضوره حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدولة مصر، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس.

واستعرض اللقاء استعدادات بعثات منتخبات ليبيا ومصر وتونس، لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها الـ19، والمُقامة بمدينة «وهران» بالجمهورية الجزائرية، متمنين التوفيق للاعبى ولاعبات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة. 

كما بحث الوزراء تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومصر وتونس من خلال التوسع فى تنفيذ أنشطة ومشروعات مشتركة فى مجالي الشباب والرياضة، تأكيداً على قوة العلاقات الدبلوماسية التي تجمعهم، وفي ضوء البرامج العربية التي يتم تنفيذها في مختلف البلدان العربي على مدار العام، والمنبثقة من اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. 

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وعلى جانب آخر، تابع الوزير في لقائه مع وزير الرياضة بجمهورية تونس، كافة الترتيبات المتعلقة بمسابقة الدوري الليبي السداسي، وتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها البعثات الليبية خلال تواجدها بالجمهورية التونسية الشقيقة، مقدماً الشكر والتقدير لتونس على التنسيق والتعاون والدعم الدائم لتحقيق العمل الرياضي الجماعي بين الأشقاء.

وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط». (الإنترنت)
وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط». (الإنترنت)
وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط». (الإنترنت)
وزير الرياضة يلتقى نظيريه المصري والتونسي قبل افتتاح «ألعاب البحر المتوسط». (الإنترنت)
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