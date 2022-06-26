حديدية ليبيا تقترب من التتويج في دورة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اقترب المنتخب الوطني الليبي للكرة الحديدية، من التتويج خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتأهل ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي ومحمود عيسى، إلى الدور النصف نهائي لبطولة الكرة الحديدية بدورة البحر المتوسط بوهران (تخصص الرافا).

وفاز الثاني الليبي على ثنائي منتخب تركيا مراد الان وأحمد أمين، بنتيجة (12 / 9) وفوزه أيضا على منتخب الجزائر (12/ 8).

تنس الطاولة

وفي تنس الطاولة، فقد الثنائي الليبي حبيب العجائبي وحسين الرمالي أولى مباراتهما أمام مصر (0 / 3) وسيخوضان اليوم مباراتهما الثانية ضد الجزائر.

- الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)

- وهران تستعد لافتتاح مبهر لدورة ألعاب البحر المتوسط بمشاركة ليبية.. السبت

- الساحلي ودوكو جاهزان لمنافسات ملاكمة «البحر المتوسط» في الجزائر

منافسات الملاكمة

وفي الملاكمة وزن 75 كلغ فقد الملاكم الليبي عاصم دوكو مباراته أمام المصري أبوالعلا بالنقاط 27 / 30.

منتخب ليبيا للكرة الحديدية. (الإنترنت)