Atwasat

الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 02:24 مساء
الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)
أبطال الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).
alwasat radio

ضمنت لعبة الكاراتيه أول ثلاث ميداليات للجزائر، مستضيف دورة ألعاب المتوسط، بعد تأهل الثلاثي الجزائري علاء سالمي والبطلتان سيليا ويكان ولويزة أبوريش إلى نهائيات الكاراتيه في أوزان أقل من 60 وأقل من 50 وأقل من 55 كلغ، بحسب موقع ريميسا.

وأقيم، أمس السبت، حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 24 يونيو حتى 6 من شهر يوليو المقبل.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ترتيبات المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، واستعرض الزروق مع إداريي الوفد ولجنة التحضير الترتيبات النهائية بشأن سفر الوفد الليبي الذي تحول إلى الجزائر على دفعات.

وتشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.

إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).
إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).
إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).
إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعقد اجتماعه العادي الثاني لمناقشة ملفاته
الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعقد اجتماعه العادي الثاني لمناقشة ...
فوز الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد في نهائيات السلة
فوز الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد في نهائيات السلة
الاتحاد الإيطالي واللجنة العليا لبطولة ماتيرا العالمية يكرمان مدرب السلة صلاح البركي
الاتحاد الإيطالي واللجنة العليا لبطولة ماتيرا العالمية يكرمان ...
الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)
الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط ...
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات...
المزيد
المغراوي والعزابي وإبراهيم: بعد الحكم القضائي وجب تدخل اللجنة الأولمبية الليبية
المغراوي والعزابي وإبراهيم: بعد الحكم القضائي وجب تدخل ......
الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة الليبي
الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة ......
المغرب تلتقي مصر.. والعراق تتبارى مع الكويت في نصف نهائي كأس العرب للصالات
المغرب تلتقي مصر.. والعراق تتبارى مع الكويت في نصف نهائي كأس......
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» ......
الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)
الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط