الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضمنت لعبة الكاراتيه أول ثلاث ميداليات للجزائر، مستضيف دورة ألعاب المتوسط، بعد تأهل الثلاثي الجزائري علاء سالمي والبطلتان سيليا ويكان ولويزة أبوريش إلى نهائيات الكاراتيه في أوزان أقل من 60 وأقل من 50 وأقل من 55 كلغ، بحسب موقع ريميسا.

وأقيم، أمس السبت، حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 24 يونيو حتى 6 من شهر يوليو المقبل.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ترتيبات المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، واستعرض الزروق مع إداريي الوفد ولجنة التحضير الترتيبات النهائية بشأن سفر الوفد الليبي الذي تحول إلى الجزائر على دفعات.

وتشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.

إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).

إحدى بطلات الكاراتيه في الجزائر. (موقع «ريميسا»).