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الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 26 يونيو 2022, 09:53 مساء
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
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فاز الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي على خصمه السوري عبدالهادي نقاش، بالضربة الفنية القاضية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وخسر الملاكم الليبي عاصم دوكو، نازله أمام الملاكم المصري علي عبدالله بالنقاط 30 مقابل 27.

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مشاركة ليبيا
وتشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
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