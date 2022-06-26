«الفرسان» في المجموعة الثالثة.. تعرف على نتيجة قرعة كأس العرب للشباب 2022

القاهرة - بوابة الوسط

سُحبت ظهر اليوم الأحد، في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، خلال الفترة من 20 يوليو و6 أغسطس 2022.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الثالثة بجانب منتخب الجزائر ومنتخب لبنان.

وأسفرت القرعة عن 6 مجموعات، تضم كلًا منها 3 منتخبات جاءت على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

(منتخب السعودية - منتخب موريتانيا - منتخب العراق).

المجموعة الثانية:

(منتخب الإمارات - منتخب الأردن - منتخب اليمن).

المجموعة الثالثة:

(منتخب الجزائر - منتخب لبنان - منتخب ليبيا).

المجموعة الرابعة:

(منتخب مصر - منتخب عمان - منتخب الصومال).

المجموعة الخامسة:

(منتخب تونس - منتخب البحرين - منتخب جيبوتي).

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المجموعة السادسة:

(منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين).

يذكر أن المنتخب السعودي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، وفاز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.