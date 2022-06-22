فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نجح فريق «المدينة» لكرة السلة، في تحقيق الفوز الثاني في نهائيات ليبيا لكرة السلة، على حساب نظيره «المروج» بفارق كبير، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

سير المباراة

تقدم «المدينة» بنتيجة الربع الأول (21 /11) وفي الربع الثاني انتهى لصالح «المروج» (16 /14) ليتقدم «المدينة» (35 / 27).

وتقاربت النتيجة في الربع الثالث الذي انتهى للمدينة (54/ 45)، وحافظ «المدينة» على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 71/ 57.

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بهذا الفوز رفع «المدينة» مركزه إلى الخامس برصيد 12 نقطة، بينما ظل «المروج» في آخر الترتيب برصيد عشر نقاط من فوزين وست هزائم.