«الأهلي بنغازي» يفوز على «الاتحاد» في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالقاعة الكبرى بطرابلس، اليوم الأربعاء، نهائيات التجمع الثاني لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022). وأولى مباريات اليوم جمعت «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي».

سير المباراة

الربع الأول للمباراة انتهى بتقدم «الأهلي بنغازي» بفارق سلتين (19/ 15)، والربع الثاني تقاربت فيه النتيجه وانتهى أيضًا للأهلي بنغازى بفارق نصف سلة (15 / 14) ليتقدم «الأهلي بنغازي» بالنتيجة (34/ 29).

وفي الربع الثالث أضاف «الأهلى بنغازي» 20 نقطة مقابل 16 نقطة للاتحاد، ليتقدم «الأهلي بنغازي» (54/ 45). وحافظ «الأهلي بنغازي» على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (73 / 62).

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وتتبقى في برنامج اليوم مباراتان، «المروج» يلتقى «المدينة» وثالث المباريات ستجمع «النصر» و«الأهلي طرابلس».