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الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 22 يونيو 2022, 03:08 مساء
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

جرت، أمس الثلاثاء، بالصالة الكبرى بطرابلس ثالث مباريات اليوم الثاني لنهائيات ليبيا لكرة السلة وجمعت الأهلي طرابلس والهلال.

سير المباراة
الربع الأول أنهاه الأهلي طرابلس متقدمًا بفارق كبير (24-6)، والربع الثاني كان متكافئًا وأضاف الهلال 15 نقطة والأهلي طرابلس 14 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس (38-21) وواصل الأهلي طرابلس سيطرته، وأنهى الربع الثالث متقدمًا (67-26)، وحافظ  على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (80-50).

بهذا الفوز يواصل الأهلي طرابلس صدارته للنهائيات برصيد 14 نقطة.

مفكرة النتائج
الأهلي بنغازي × النصر (66-62)
الاتحاد × المدينة (67-60)
الأهلي طرابلس × الهلال (80-50)

مباريات اليوم
ويتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بالصالة الكبرى في طرابلس مع ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع المدينة، وفي ثالث المباريات، النصر يلتقي الأهلي طرابلس.

الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (فيسبوك)
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