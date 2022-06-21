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فوز «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 يونيو 2022, 10:11 مساء
فوز «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في نهائيات السلة
مباراة الأهلي بنغازي والنصر في نهائيات ليبيا لكرة السلة. (الإنترنت)
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فاز فريق «الاتحاد» لكرة السلة، على نظيره «المدينة»، في المباراة التي جرت بينهما الصالة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات نهائيات ليبيا لكرة السلة.

وانتهى الربع الأول من المباراة بنتيجة 12-9، لصالح «الاتحاد»، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 14 نقطة، ليبقى الفارق للاتحاد 26-23.

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمدينة الذي أضاف 16 نقطة مقابل 10 نقاط للاتحاد، ليتقدم «المدينة» بفارق ثلاث نقاط 39-36.

وفي الربع الرابع تواصلت الإثارة والتشويق، وأضاف «الاتحاد» 18 نقطة و«المدينة» 15 نقطة، لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (54-54).

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وأُضيف 5 دقائق إضافية للمباراة، وتمكن «الاتحاد» من تسجيل 13 نقطة مقابل 6 نقاط للمدينة، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد (67-60).

الأهلي بنغازي × النصر
وفي ثاني مباريات اليوم في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، فاز فريق «الأهلي بنغازي» على نظيره «النصر».

الربعان الأول والثاني كان التفوق فيهما للأهلي بنغازي (37-31)، وفي الربع الثالث أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل 7 نقاط للنصر، ليتقدم (51- 38)، وحافظ الأهلي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه، بنتيجة (66-62).

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