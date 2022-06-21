فوز «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في نهائيات السلة...

فاز فريق «الاتحاد» لكرة السلة، على نظيره «المدينة»، في المباراة التي جرت بينهما الصالة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات نهائيات ليبيا لكرة السلة.
وانتهى الربع الأول من المباراة بنتيجة 12-9، لصالح «الاتحاد»، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 14 نقطة، ليبقى الفارق للاتحاد 26-23.
وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمدينة الذي أضاف 16 نقطة مقابل 10 نقاط للاتحاد، ليتقدم «المدينة» بفارق ثلاث نقاط 39-36.
وفي الربع الرابع تواصلت الإثارة والتشويق، وأضاف «الاتحاد» 18 نقطة و«المدينة» 15 نقطة، لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (54-54).
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وأُضيف 5 دقائق إضافية للمباراة، وتمكن «الاتحاد» من تسجيل 13 نقطة مقابل 6 نقاط للمدينة، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد (67-60).
الأهلي بنغازي × النصر
وفي ثاني مباريات اليوم في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، فاز فريق «الأهلي بنغازي» على نظيره «النصر».
الربعان الأول والثاني كان التفوق فيهما للأهلي بنغازي (37-31)، وفي الربع الثالث أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل 7 نقاط للنصر، ليتقدم (51- 38)، وحافظ الأهلي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه، بنتيجة (66-62).
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