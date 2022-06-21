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الحصادي يلتقي المجبري في أهم مباريات الجولة الثالثة ببطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 يونيو 2022, 04:32 مساء
الحصادي يلتقي المجبري في أهم مباريات الجولة الثالثة ببطولة ليبيا للشطرنج
يوسف الحصادي. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس الإثنين، ببنغازي بطولة ليبيا للشطرنج الـ32 بمشاركة 58 لاعبًا، وفي جولة الافتتاح حقق عمرو فطيس تصنيف 1775 فوزًا ثمينًا على محمد السوري أعلى تصنيف في البطولة 2051.

كما فاز محمد المريمي تصنيف 2033 على منافسه علي الفلو تصنيف 1762، ويوسف الحصادي تصنيف 2032 على  حمدي العقوري تصنيف 1739.

وبعد جولتي الأمس، بات هناك تسعة لاعبين في الصدارة بالعلامة الكاملة نقطتين من جولتين، وهم حسب كسر التعادل يوسف الحصادي ومحمود السكير ومحمد المريمي وأسامة الطالب وعماد هلال وأسامة الزوكي وحسام أيوب وعلي المجبري وأحمد نصرالدين.

أهم مباريات الجولة الثالثة
اليوم الثلاثاء، تجري أهم مباريات الجولة الثالثة، محمد المريمي يلتقي حسام أيوب، ويوسف الحصادي يتبارى مع علي المجبري، وأحمد نصرالدين مع عماد الهلالي، ومحمود السكير مع ناجي أبوقندة.

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