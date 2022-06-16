بريون يؤكد على نجاح دورة مدربي «تايكوندو Itf»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدرب التايكوندو الليبي، وليد بريون، على النجاح الكبير الذي تحقق في دورة مدربي «تايكوندو Itr» التي أقيمت أخيرا بمدينة الحمامات التونسية، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وشارك في البطولة مدربون من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ولبنان، وحاضر فيها رئيس الاتحاد الدولي جراند مايستر بولير ويلر، ونائبه جراند مايستر ميشايل ظاهر، من أستراليا، والخبير الدولي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد ماستر بيير لاكيري من كندا.

وأوضح «بريون» في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة أقيمت فيها محاضرات قيمة نظرية وعملية من بينها: المبادئ الأساسية للتعليم والتدريب والدفاع عن النفس والقتال الأرضي وقتال الخطوة الواحدة وقتال الخطوتين وقتال الثلاث خطوات».

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