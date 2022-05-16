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رئيس اتحاد التايكوندو يطالب «الرياضة» بالوقوف معه في تنظيم البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 16 مايو 2022, 04:39 مساء
رئيس اتحاد التايكوندو يطالب «الرياضة» بالوقوف معه في تنظيم البطولة العربية
محمد بيت المال رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو. (الإنترنت)
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طالب محمد شعبان بيت المال، رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، المسمى اختصارًا (itf)، وزارة الرياضة بتحمل مسؤوليتها والوقوف مع الاتحاد في تنظيم البطولة العربية الأولى العام المقبل. 

وقال بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه مستغرب من تباطؤ رد الوزارة، وعدم تفاعلها مع تنظيم ليبيا حدثًا عربيًا.

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وأوضح: «نسعى لعودة تنظيم البطولات العربية والدولية لليبيا، ولكننا نتفاجأ بعدم التفاعل مع تنظيم هذا الحدث، وكأنه حدث شخصى لنا وليس لليبيا».

ودعا بيت المال، قيادات الوزارة إلى تحمل المسؤولية واحترام الاتحاد الليبي للتايكوندو، الذي تأسس منذ سنتين فقط وهو غير الاتحاد الليبي للتايكوندو المعروف بـ(wtf) المؤسس منذ أكثر من 40 عامًا.

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