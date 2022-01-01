نجاح بطولة الاستقلال للتايكواندو «ITF» في العيد الـ70 (صور)

جانب من بطولة الاستقلال للتايكواندو «ITF». (فيسبوك)

أسدل الستار، الجمعة، بصالة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس على العرس الرياضي الليبي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ70 تحت شعار عيد الوطن «ليبيا تجمعنا» للتايكواندو «ITF»، وهي أول بطولة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الجامعات العربية، وبحضور مميز من العديد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

شارك في الحدث مؤسسات المجتمع المدني التعليمية والفنية والرياضية، والتي شاركت بالعديد من الفقرات في مجالات الفن والرسم والصناعات اليدوية والألعاب الرياضية، وأكثر من 95 رياضيًا في منافسات التايكواندو للبراعم والأشبال والأواسط والكبار 75 ذكورًا لجميع الفئات و20 من العنصر النسائي.

الفئات المشاركة من أندية بلخير والنصر بنغازي ونجوم السلماني بنغازي وأبومليانة والإخاء هون والعالمين وسلام الأصابعة وأكاديمية هاترك وشاحنات تاجوراء وصالة الرياضية قصر الخيار.

وعلى هامش الحدث، أقيم معرض ومسابقة لرسومات الأطفال وتم تكريم الفائزين في المسابقة وحضر الحفل نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوة محسن السباعي ورئيس الاتحاد الليبي للوشو بشير العرضاوي وسلك دبلوماسي من سفارة إيطاليا بليبيا ومراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر ومدراء وأساتذة العديد من المؤسسات التعليمية وأبناء الكشافة والشركات الراعية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» محمد بيت المال: «شارك في نجاح البطولة المؤسسات التعليمية واللجان المشكلة، وبالرغم من أن البطولة أقيمت بالجهود الذاتية، فلم تقدم لنا وزارة الرياضة أي دعم، إلا أنها نجحت وكانت متنوعة فنيًا وثقافيًا ورياضيًا».

البراعم

فاز في وزن 29 قصي قيس ومحمد مختار ثانيًا وعبدالله المنصور ثالثًا، وفي وزن 26 ناصر عبدالله وميلاد الوفي ثانيًا، وفي وزن 32 مارد وليد وثانيًا مهاب مفتاح عيسى وعبدالمالك الغزواي ثالثًا.

أشبال

وزن 41 أحمد يوسف نصر وثانيًا مهاب سالم البكوش وثالثًا يامن ناجي علي، وفي وزن 45 محمد سامي بن حمزة وثانيًا معتز عبدالله الكوم وثالثًا عبدالحميد يوسف نصر، وفي وزن 61 علي هشام أبوجطيلة والثاني محمد الأمين، وفي وزن 65 علي عبدالحكيم الزوم والثاني محمد إسماعيل البجة والثالث امحمد جلال المهدي.

وكان الترتيب العام على النحو التالي، الأول بلخير، الثاني الشاحنات، الثالت أكاديمة هاترك، وفي الأشبال، الأول صالة بلخير، والثاني النصر بنغازي، والثالت الشاحنات، وفي الأواسط، الأول بلخير، والثاني أكاديمية هاترك، والثالث نصر بنغازي، وفي الكبار، الأول بلخير، والثاني الشاحنات، والثالت أكاديمة هاترك، وفي الترتيب العام، نادي بالخير الأول، والثاني نادي النصر، وأفضل مدرب محمود الديب، وأفضل رياضي محمد جداد من نادي الإخاء بهون.

جانب من بطولة الاستقلال للتايكواندو «ITF». (فيسبوك)

جانب من بطولة الاستقلال للتايكواندو «ITF». (فيسبوك)