السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق «السويحلي»، أمس الجمعة، الفوز على «الأهلي طرابلس»، في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة هدفين دون رد، ليقفز «السويحلي» للترتيب الخامس، ويشعل التنافس في بقية المباريات، من أجل نيل البطاقتين المتبقيتين للتأهل إلى الدور السداسي.

وضعية فرق المجموعة الثانية

«الاتحاد» في الصدارة، وضمن التأهل للدور السداسي، برصيد 32 من 15 مباراة، ويأتي ثانياً «الأهلي طرابلس» بـ24 نقطة من 14 مباراة، وثالثًا «الأولمبي» 24 نقطة من 15 مباراة، ورابعًا «الاتحاد المصراتي» 23 نقطة من 16 مباراة.

جاء خامسًا «السويحلي» 22 نقطة من 16 مباراة، وسادسًا «المدينة» 21 نقطة من 16 مباراة، وسابعًا «أبوسليم» 20 نقطة من 16 مباراة، وثامنًا «المحلة» 17 نقطة من 16 مباراة، وتاسعًا «الخمس» 13 نقطة من 16 مباراة، وعاشرًا «الشط» 4 نقاط من 16 مباراة.