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صلاح العربي يعلن عودة عمل جمعية الوفاء الرياضية بعد انقطاع بسبب «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 11 يونيو 2022, 01:20 مساء
صلاح العربي يعلن عودة عمل جمعية الوفاء الرياضية بعد انقطاع بسبب «كورونا»
صلاح العربي. (فيسبوك)
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أعلن رئيس جمعية الوفاء الرياضية صلاح العربي عودة نشاط الجمعية، بعد غياب تواصل قرابة العامين، بسبب جائحة كورونا.

وأكد العربي أن الجمعية عقدت اجتماعًا لوضع برنامج وفق جدول أعمال لتعود الجمعية لسابق نشاطها.

وقال العربي في منشور على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «جرى إقرار جملة من المواضيع تعيد نشاط الجمعية التي تضم نخبة من الشخصيات الرياضية المعروفة».

يذكر أن صلاح العربي هو رئيس سابق لاتحاد الكرة الليبي مرتين، وتولى أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، كما تولى رئاسة الاتحاد الليبي لألعاب القوى عدة سنوات.

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