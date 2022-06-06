نجم «الأهلي طرابلس» السابق مستاء من أداء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال أبوبكر بن إبراهيم، لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إنه يحترم أداء بعض الألعاب الفردية ونتائجها المشرفة دوليًا، ويدعو لتحفيزهيم مادياً ومعنوياً.

وأوضح، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يحترم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم الدولية وتشريفهم للرياضة الليبية.

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وأكد أنه مستاء من أداء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، واتحاد الكرة، لأنهم لم يقدموا الجديد للرياضة الليبية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص تحصلوا على فرصة كاملة ولم نرَ منهم أي تطور رياضي.