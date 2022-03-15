Atwasat

لاعب «الأهلي طرابلس» السابق: تمنيت أن أكون مدربا بعد اعتزالي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 15 مارس 2022, 11:58 مساء
لاعب «الأهلي طرابلس» السابق: تمنيت أن أكون مدربا بعد اعتزالي
أبوبكر بن إبراهيم، نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق. (إنترنت)
alwasat radio

قال أبوبكر بن إبراهيم، اللاعب السابق لـ«لأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم، إنه يقدر جهد كل مدرب يسعى لتطوير الكرة الليبية، ويوجه التحية لكل مدرب مجتهد في مجاله.

وأوضح في تصريح إلى بوابة «الوسط»: «تمنيت أن أكون مدربًا بعد اعتزالي في بداية التسعينات وأسهم في تطوير الكرة الليبية لأنه كان المجال الأقرب لي».

- نجم «الأهلي طرابلس» السابق يتعافى من فيروس «كورونا»
- أبوبكر بن إبراهيم يوجه رسالة لكل من سانده في أزمته الصحية
- لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب السابق يطالب الوسط الرياضي بدعم علي الزاوي

وأضاف: «الآن التدريب أصبح أسهل من ذي قبل، حيث إن المدرب معه طاقم كامل يساعده وليس وحده أو معه مدرب مساعد فقط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون

سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف ...
موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا

موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس

أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أفريقيا في قلب الصدمة العسكرية في أوكرانيا

أفريقيا في قلب الصدمة العسكرية في أوكرانيا
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة

«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس بـ«الكونفدرالية»
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس ...
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي ......
المزيد
لاعب «الأهلي طرابلس» السابق: تمنيت أن أكون مدربا بعد اعتزالي
لاعب «الأهلي طرابلس» السابق: تمنيت أن أكون مدربا بعد اعتزالي...
«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»...
فوزان وخسارة لليبيا في الجولة الخامسة لـ«شطرنج العرب»
فوزان وخسارة لليبيا في الجولة الخامسة لـ«شطرنج العرب»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط