لاعب «الأهلي طرابلس» السابق: تمنيت أن أكون مدربا بعد اعتزالي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال أبوبكر بن إبراهيم، اللاعب السابق لـ«لأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم، إنه يقدر جهد كل مدرب يسعى لتطوير الكرة الليبية، ويوجه التحية لكل مدرب مجتهد في مجاله.

وأوضح في تصريح إلى بوابة «الوسط»: «تمنيت أن أكون مدربًا بعد اعتزالي في بداية التسعينات وأسهم في تطوير الكرة الليبية لأنه كان المجال الأقرب لي».

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وأضاف: «الآن التدريب أصبح أسهل من ذي قبل، حيث إن المدرب معه طاقم كامل يساعده وليس وحده أو معه مدرب مساعد فقط».